На Науковій у Львові знову перекопають дорогу: рух транспорту зміниться на кілька днів

У Львові триває масштабна заміна аварійної тепломережі на вулиці Науковій.

З 18 по 22 серпня будівельники перенесуть роботи на ділянку біля перехрестя з вулицею Підстригача, у бік Кульпарківської.

Там демонтують і замінять магістральний трубопровід діаметром 720 мм, прокладений під дорожнім покриттям. Через ці роботи на Науковій тимчасово зміниться схема руху транспорту.

Оскільки бригади працюватимуть на смугах у напрямку ТЦ «Вікторія Гарденс», на протилежному боці дороги, в бік Сихова, запровадять реверсний рух.

«Нещодавно ми завершили заміну трубопроводу, який проходив через дорогу у напрямку Сихова. Тепер аналогічні роботи розпочнемо на другій частині дороги. Тут замінять аварійний магістральний трубопровід діаметром 720 мм, розташований на глибині кількох метрів», — розповіли у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

На період ремонту зміниться й маршрут тролейбуса №22. У напрямку Автовокзалу він рухатиметься за звичною схемою, а назад об’їжджатиме ділянку через вулиці Володимира Великого, Тролейбусну та Рубчака.

Заміну тепломережі на Науковій розпочали 29 липня. Загалом тут планують оновити понад кілометр аварійних трубопроводів на п’яти ділянках. Діаметр труб коливається від 270 до 720 мм.

Саме на цих відрізках найчастіше фіксували пориви. Минулої зими через аварії тут неодноразово доводилося тимчасово припиняти теплопостачання.

Усі роботи на вулиці Науковій мають завершити до 29 серпня. Цього року «Львівтеплоенерго» планує замінити загалом 15 км теплових мереж, щоб підготувати місто до опалювального сезону.



