У Львові поліція викрила двох наркоділків, які продавали психотроп PVP через закладки

На вулиці Рахівській у Львові правоохоронці затримали двох мешканців Шептицького району — чоловіків 25 та 28 років. За версією слідства, вони розповсюджували психотропну речовину PVP через систему «закладок».

Слідство встановило: затримані отримували великі партії психотропу, так звані «мастерклади», а потім розфасовували речовину дрібними дозами. Свій «товар» вони ховали у різних куточках міста, влаштовуючи класичні наркозакладки.

10 серпня оперативники разом зі слідчими відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 провели затримання фігурантів згідно зі ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуку в чоловіків знайшли пакунок із психотропною речовиною PVP вагою понад 18 грамів. Наркотик відправили на експертизу.

Окрім цього, поліцейські вилучили магніти, матеріали для фасування наркотиків, електронні ваги та інші предмети, які, на думку слідства, доводять причетність затриманих до незаконної діяльності.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили обом чоловікам про підозру. Йдеться про ч.3 ст.307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їхніх аналогів. За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Розслідування у справі ще триває. Суд визначив підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без права на застав.