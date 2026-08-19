Захисник зі Львівщини Іван Плечій вийшов на волю після майже двох років російського полону

Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими, і серед звільнених — воїн зі Стрийського району Львівщини Іван Плечій.

У російському полоні захисник провів майже два роки. Новину про його повернення оприлюднив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Іван Плечій родом із села Тухля Славської громади. На фронті він виконував обов’язки стрільця-оператора. Влітку 2024 року, під час запеклих боїв поблизу Торецька на Донеччині, військовослужбовець опинився в полоні.

«Іване, щиро вітаю тебе з поверненням! Дякую за мужність, за службу та за захист нашої держави. Бажаю міцного здоров’я, сил і швидкого відновлення», — написав Максим Козицький.

Майже два роки випробувань залишилися позаду — тепер захисник знову на рідній землі. Близькі та односельці Івана Плечія нарешті дочекалися його повернення.