На Львівщині лікарі врятували ногу 16-річному підлітку

Лікарі-ортопеди Клінічного центру дитячої медицини повернули можливість ходити 16-річному хлопцю, врятувавши його ногу від ампутації.

У Клінічному центрі дитячої медицини, що належить Львівській обласній раді, успішно завершили складну операцію підлітку, який потрапив у важку дорожньо-транспортну пригоду.

Юнак їхав на мотоциклі у Бродах, коли сталася аварія. Внаслідок зіткнення він отримав численні переломи лівої ноги та черепно-мозкову травму. Стан хлопця спочатку стабілізували, а вже потім лікарі взялися за операцію — складну, у два етапи.

«Травма була надзвичайно складною. Ми виконали все відповідно до сучасних принципів, максимально бережно до тканин, щоб дати хлопцеві найкращі шанси на відновлення», — розповіли в Центрі.

Завдяки злагодженій та фаховій роботі команди ортопедів-травматологів кінцівку вдалося врятувати. Зараз підліток проходить реабілітацію та поступово відновлюється після пережитого.