У Львові пасажирці маршрутки різко погіршало самопочуття

У Львові пасажирці маршрутки раптово стало погано просто під час поїздки.

Про це повідомили представники громадської організації “Варта-1”.

За їхніми словами, у новому автобусі №41 не працює кондиціонер. Саме через спеку жінці стало зле.

Конструкція нових автобусів не передбачає відкриття вікон. Люків для вентиляції теж немає. Через це температура всередині салону виявилася вищою, ніж у старих жовтих маршрутках, які роками курсують вулицями міста.

Раніше міська рада обіцяла штрафувати перевізників за подібні порушення. Однак на скарги мешканців чиновники відповідають однаково: проведено роз’яснювальну роботу з водієм.

“Якщо старша людина помре від такої температури, хто нестиме відповідальність?” – наголошують у зверненні активісти “Варта-1”.