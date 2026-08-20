Німецький міністр довкілля побував в енергоефективній оселі Львова

Делегація німецьких урядовців на чолі з федеральним міністром Німеччини з питань навколишнього середовища, захисту клімату, охорони природи та ядерної безпеки Карстеном Шнайдером відвідала Львів та оглянула модернізований житловий будинок на Сихові. Гості розпочали ознайомлення з 15-поверхівки на проспекті Червоної Калини, 40 — саме тут поєднали комплексне утеплення будинку зі встановленням сонячних панелей.

На даху будинку міністра супроводжував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Сторони обговорили ключові виклики для українських міст в умовах війни. Мова йшла про енергетичну безпеку, енергонезалежність, міську стійкість та роль міжнародної підтримки. Андрій Москаленко зазначив: Львів роками співпрацює з німецькими містами-партнерами у сферах медицини, енергетики, екології та інфраструктури. Цей будинок став наочним прикладом такої взаємодії.

Будинок на проспекті Червоної Калини, 40 перетворили на енергоефективний об’єкт у межах державної програми «Енергодім». Роботи включали ремонт та утеплення фасаду, модернізацію системи опалення, утеплення горища та монтаж сонячної електростанції на даху. Панелі забезпечують будинок електроенергією під час відключень, підтримуючи роботу ключових систем. На сьогодні це єдина висотка зі старого житлового фонду району, яка має власну сонячну електростанцію.

Управителька житловими будинками і менеджерка із супроводу проєктів програми «Енергодім» Тетяна Афанасьєва розповіла деталі проєкту. У будинку 70 квартир, і завдяки впровадженим рішенням споживання тепла вдалося суттєво скоротити. У 2021–2022 роках тут повністю оновили систему опалення, утеплили будинок і горище. Також встановили міні-систему індивідуального обліку тепла — мешканці тепер самостійно регулюють комфортну температуру та економлять кошти. За підрахунками, платіжки за опалення тут утричі менші, ніж у сусідніх немодернізованих будинках.

У 2024 році за програмою «ГрінДІМ» на даху з’явилася сонячна електростанція. Вона забезпечує роботу ліфтів під час відключень електроенергії — критично важлива функція для 15-поверхового будинку. Крім того, завдяки станції продовжують працювати домофони та система відеоспостереження, що посилює безпеку мешканців. За словами Тетяни Афанасьєвої, навіть узимку при тривалих відключеннях електростанція здатна забезпечувати будинок енергією протягом 7–8 годин.

Державна програма «Енергодім» дозволила провести повну модернізацію будинку з компенсацією 70% вартості робіт. Місто додатково виділило 1 млн грн фінансування. Загалом у Львові в межах цієї програми вже модернізовано 34 житлові будинки. Більшість із них розташовані у великому спальному районі Сихів.

Німецькі партнери долучилися до проєкту з самого початку. Вони профінансували розробку проєктно-кошторисної документації для модернізації будинку та забезпечили технічний і авторський нагляд. Під час візиту Карстен Шнайдер наголосив на важливості таких рішень для міської стійкості та розвитку зеленої енергетики.

«Ці рішення працюють якісно, і ми готові підтримувати вас своїми знаннями та технологіями. Співпраця в екологічних питаннях є дуже важливою, коли говоримо про стійкість, інновації та кризовий менеджмент», — Карстен Шнайдер.

Разом із міністром до Львова прибули представники Федерального міністерства житлового будівництва, міського розвитку та будівництва Німеччини (BMWSB), Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні та німецьких компаній, що працюють у сферах енергетики, комунальної інфраструктури, водопостачання, управління відходами та екологічних технологій. На зустрічах із міськими посадовцями сторони обговорюють подальші напрями співпраці між Львовом, місцевими підприємствами та німецьким бізнесом у галузях енергетики, водопостачання, відновлюваної енергетики та зеленої трансформації міста.