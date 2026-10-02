До Львова прибуде додаткова партія з 200 тисяч тюльпанів із Нідерландів

Цибулини висадять цього осіннього сезону, щоб навесні 2027 року квіти розквітли по всьому місту.

Наступної весни Львів прикрасять додаткові 200 тисяч тюльпанів завдяки безкоштовній передачі цих квіткових цибулин від нідерландського фермера Арьяна Сміта. Висаджувати їх почнуть уже цієї осені у різних частинах міста, про що 1 жовтня офіційно повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Цибулини вирощують на фермерському господарстві Арьяна Сміта у селі Спірдейк, що розташоване приблизно за 40 км на північ від Амстердама. Там, на площі близько 45 гектарів, займаються вирощуванням різноманітних квіткових цибулин.

Арьян Сміт уже декілька років підтримує українські міста, передаючи їм цибулини тюльпанів та лілій у подарунок.

Цього разу Львів отримає 200 тисяч цибулин саме тюльпанів. Їх посадять восени, щоб після зимівлі квіти розквітли навесні 2027 року, створюючи яскравий весняний пейзаж міста.