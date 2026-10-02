Понад сотня російських дронів атакували Україну

Російські окупанти випустили понад сотню безпілотників по території України, зокрема влучили у 11 різних локацій.

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило на офіційній сторінці у Фейсбуці, що в ніч з 1 на 2 жовтня в Україні оголосили повітряну тривогу через масову атаку ворога.

Російські війська запустили 108 ударних дронів, з яких 88 були успішно знешкоджені засобами протиповітряної оборони.

“З початку вечора 1 жовтня і протягом ночі 2 жовтня противник атакував територію України 108 ударними безпілотниками типу Shahed (47 реактивних), Герберами та дронами-імітаторами «Пародія».

Напрямки атак включали Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окуповані території Донецької області та АР Крим з боку Гвардійського,” — йдеться у дописі.

За попередніми даними на 8 ранку, ППО збила або придушила 88 ворожих безпілотників різних типів. Зафіксували ураження 11 локацій і падіння уламків збитих дронів на 5 локаціях. Атака триває, у повітряному просторі залишається кілька ворожих БпЛА.

Раніше, в ніч на 13 вересня, російські дрони влучили у школу та житловий будинок у Стрию.

30 липня через атаку дронів львів’яни зафіксували удари по житлових будинках на вул. Виговського та Патона. Пошкодження отримали понад 20 будинків, а також ліцей і дитячий садок. В результаті одна людина загинула.

13 травня безпілотники влучили у критично важливий об’єкт інфраструктури у Жовкві, пошкодили житловий будинок і низку промислових споруд.

24 березня Львів тричі зазнав ударів безпілотників. Влучання зафіксовані на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та вул. Бандери. Серед пошкоджень – пам’ятка архітектури національного значення, багато житлових будинків. Семеро осіб госпіталізували, понад 20 звернулись по медичну допомогу.

7 лютого атака по об’єкту критичної інфраструктури залишила близько 6 тисяч мешканців Добротвора та Старого Добротвора без води, тепла і електроенергії. Втратили дах і комунікації 18 приватних будинків, один з них повністю зруйнований.

27 січня зазнав ушкоджень енергетичний об’єкт у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник упав у центрі Львова на дитячому майданчику поблизу пам’ятника Бандері. В результаті постраждали вікна у будинках і вітражі у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня в місті атакували об’єкт критичної інфраструктури. Попри те, що цивільні споруди не постраждали, ударна хвиля спрацювала у селищі Рудно, де автоматична система безпеки газу перекрила подачу палива. Через це декілька вулиць залишилися без газу.