У Львові на в’їзді до міста завершують масштабне зміцнення схилу





На вулиці Личаківській, біля в’їзду до Львова з боку Винників, будівельники завершують облаштування підпірної стінки з габіонів.

Роботи виконані вже на 85 відсотків, повідомили у Львівській міській раді.

Конструкцію зводять у рамках додаткових робіт із капітального ремонту вулиці Личаківської — від вулиці Букової до межі міста. Підпірна стінка матиме понад 100 метрів завдовжки, а її висота у найвищих точках сягне близько 4 метрів.

Більшу частину роботи фахівці виконують власноруч. Вони формують металеві сітчасті каркаси, заповнюють їх камінням, ретельно розподіляють матеріал і з’єднують окремі елементи між собою. Техніку залучають переважно для перевезення та подачі каменю.

«Роботи з влаштування підпірної стінки виходять на фінішну пряму. Після їх завершення проведемо благоустрій території та відновимо рух транспорту на цій ділянці», — розповів директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

Роботи на цій ділянці стартували 19 березня. Крім підпірної стінки, тут зміцнюють схили з обох сторін дороги.

“Через будівельні роботи ділянку дороги тимчасово перекривають для проїзду, а рух організовано у реверсному режимі зі світлофорним регулюванням”, – йдеться в повідомленні.

Коли стінку зведуть повністю, на ділянці проведуть благоустрій та відновлять звичний рух транспорту.





