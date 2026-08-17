У Львові електрощитова задимилася через коротке замикання на підстанції

У Львові на проспекті Червоної Калини сталося задимлення електрощитової. Повідомлення про це надійшло до служби порятунку сьогодні о 15:54.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували причину інциденту. У трансформаторній електропідстанції відбулося коротке замикання електромережі. Відкритого горіння при цьому не зафіксували.

На місце події оперативно виїхали підрозділи ДСНС, поліцейські та фахівці енергослужби. За попередньою інформацією, постраждалих у результаті цього випадку немає.