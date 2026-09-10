У Львові на вулиці Стрийській тротуари так і не відремонтували

На вулиці Стрийській у Львові звузили проїжджу частину, але тротуари залишилися не відремонтованими.

Про проблему повідомила громадська організація Urban Lviv.

Активісти зазначають, що міська влада змінила конфігурацію дороги, але не торкнулася пішохідних частин тротуарів.

Крім того, чиновники досі не нанесли розмітку смуг для водіїв.

Відсутність чіткої розмітки ускладнює рух на перехресті зі вулицею Науковою і сприяє аварійним ситуаціям.

“Ситуація із дорожнім рухом на перехресті Стрийська – Наукова пахне халатністю чиновників Львівської міської ради”, – прокоментував голова ГО Urban Lviv Олег Довганик.