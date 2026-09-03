У Львові дотепно підкололи Степана Куйбіду

У Львові тонко потролили Степана Куйбіду.
Місцевий активіст висміяв ініціативу молодих реформаторів перенести всі адміністративні служби Львова та області на територію колишнього заводу ЛАЗ.
«Мені кумедні ці младореформатори з їхньою, ніби-то, геніальною ідеєю вивезти адміністрації з центру на колишній завод ЛАЗ», — написано в повідомленні.
Автор звернув увагу на високий рівень некомпетентності та популізму в цій ідеї. Він зазначив, що прихильники ідеї наполегливо просувають її всюди, незважаючи на очевидні проблеми.
Пост також містить заклик до обговорення: як громада ставиться до такої пропозиції? Автор запросив до дискусії.
P.S. Обовʼязкові вихідні дані:
Перше: земля колишнього ЛАЗу місту не належить.
Друге: джерел фінансування для забудови такого кластеру ніхто не вказав.
Третє: невідомо, як єдина транспортна артерія витримає потоки транспорту й людей на перехресті Стрийська–Наукова.
Четверте: питання безпеки управлінських підрозділів, зосереджених на одному майданчику, ніхто не проаналізував.
А тепер слухаю ваші думки.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua