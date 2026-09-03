У Львові дотепно підкололи Степана Куйбіду

У Львові тонко потролили Степана Куйбіду.

Місцевий активіст висміяв ініціативу молодих реформаторів перенести всі адміністративні служби Львова та області на територію колишнього заводу ЛАЗ.

«Мені кумедні ці младореформатори з їхньою, ніби-то, геніальною ідеєю вивезти адміністрації з центру на колишній завод ЛАЗ», — написано в повідомленні.

Автор звернув увагу на високий рівень некомпетентності та популізму в цій ідеї. Він зазначив, що прихильники ідеї наполегливо просувають її всюди, незважаючи на очевидні проблеми.

Пост також містить заклик до обговорення: як громада ставиться до такої пропозиції? Автор запросив до дискусії.

P.S. Обовʼязкові вихідні дані:

Перше: земля колишнього ЛАЗу місту не належить.

Друге: джерел фінансування для забудови такого кластеру ніхто не вказав.

Третє: невідомо, як єдина транспортна артерія витримає потоки транспорту й людей на перехресті Стрийська–Наукова.

Четверте: питання безпеки управлінських підрозділів, зосереджених на одному майданчику, ніхто не проаналізував.

А тепер слухаю ваші думки.