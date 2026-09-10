На вулиці Зеленій у Львові знесли автосервіс

За рішенням суду підприємець демонтував СТО на вул. Зеленій, 253А.

Юридичний департамент Львівської міської ради підтвердив виконання рішення.

У Львові розібрали будівлю станції технічного обслуговування біля авторинку на вул. Зеленій, 253А і звільнили земельну ділянку.

Йдеться про споруду площею 326,3 м², зведену з порушенням вимог законодавства.

З 2008 року ця будівля мала статус тимчасової. Земельну ділянку тоді надали без права капітального будівництва.

У 2019 році підприємець зареєстрував споруду як об’єкт нерухомого майна. Зробив це без відома Львівської міської ради, яка є власником ділянки.

Галицька окружна прокуратура Львова та юридичний департамент міськради разом відстоювали інтереси громади у справі щодо незаконного користування землею.

Верховний Суд поставив крапку в судовому процесі. Тепер маємо і рішення, і практичний результат — ділянка звільнена від незаконної забудови.

Нагадаємо, у січні минулого року Касаційний господарський суд закрив провадження в цій справі.

Тоді суд також зобов’язав підприємця звільнити земельну ділянку.