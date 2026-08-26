У Львові стартувала ексгумація решток майже 120 воїнів Війська Польського

На старому Голосківському цвинтарі у Львові, поблизу вулиці Круглої, 25 серпня стартувала ексгумація останків польських військових. Вони загинули під час боїв за місто у вересні 1939 року.

Роботи виконують спільно фахівці українського Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять», Українського інституту національної пам’яті та Інституту національної пам’яті Польщі. Ексгумація продовжиться до 1 жовтня.

За попередніми оцінками, на території старого кладовища можуть спочивати близько 120 солдатів. Коли фахівці завершать дослідження та ідентифікацію, віднайдені останки перепоховають на цвинтарі у Мостиськах.

Керуючий справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко наголосив: це вже другий етап ексгумаційних робіт. Перший відбувся минулого року на території колишнього цвинтаря на Збоїщах.

«Усі роботи проводять відповідно до дозволів, наданих Міністерством культури України. І це є дуже добрий жест у відносинах між Україною та Польщею, і сподіватимемося, що це сприятиме вивченню і пізнанню нашої спільної історії», — зазначив Євген Бойко.

До пошуково-ексгумаційних робіт долучили близько 30 фахівців з обох сторін — української та польської. Керівник Товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» Любомир Горбач розповів деталі: поховання на цій локації, ймовірно, індивідуальні та розташовані у три ряди, приблизно по 40 могил у кожному. Серед похованих можуть бути не тільки поляки, а й українці та представники інших національностей, які служили або опинилися мобілізованими до Війська Польського.

Після завершення ексгумації спеціалісти візьмуться за ідентифікацію останків. Представники польського Інституту національної пам’яті мають намір зібрати генетичний матеріал і застосувати систему CODIS, щоб встановити особи загиблих. Усі ексгумаційні роботи проводяться на підставі дозволів Міністерства культури України, Державної міжвідомчої комісії та Українського інституту національної пам’яті.

Нагадаємо: перший етап пошуково-ексгумаційних робіт щодо солдатів Війська Польського, які загинули під час оборони Львова у 1939 році, відбувся у серпні 2025 року на території колишнього цвинтаря на Збоїщах. Тоді спільна українсько-польська експедиція знайшла останки 34 вояків.



