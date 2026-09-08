У Львові лікарі оперативно повернули пацієнта до здоров’я після інсульту

Львів’янин Віталій із раптовими симптомами інсульту потрапив до інсультного блоку Клініки неврології та нейрохірургії Університетської лікарні ЛНМУ імені Данила Галицького. Він прибув у так звану «золоту годину».

Швидкий виклик бригади екстреної допомоги доставив його в межах терапевтичного вікна до 4,5 години. Лікарі змогли відновити кровопостачання мозку та зменшити ризик інвалідності чи смерті.

Чоловік тривалий час мав підвищений артеріальний тиск і не контролював його. У день події він раптово відчув сильну втому та слабкість. Він не міг вимовити жодного слова. Права рука й нога перестали рухатися, тіло, за його відчуттями, «скам’яніло». Поруч була дружина, яка одразу викликала бригаду екстреної медичної допомоги.

У лікарні пацієнтові провели необхідні обстеження, зокрема КТ без контрасту та КТ‑ангіографію. Лікарі скоригували артеріальний тиск і залучили мультидисциплінарну команду фахівців.

Пацієнт поступив до нас у першу годину. Він отримав тромболітичну терапію, і вже за чотири години стан помітно покращився. На наступну добу Віталій самостійно сідав, — каже Мар’яна Аверчук.

Нині стан чоловіка значно кращий: він уже рухає ногою і може усміхатися. У правій руці ще зберігається легка слабкість. Найближчим часом його переведуть у реабілітаційне відділення Університетської лікарні. Там команда реабілітологів працюватиме над повним відновленням рухливості. Медики наголошують, що злагоджена робота лікарів і своєчасне звернення допомогли швидко повернути пацієнта до звичного життя.

Неврологи Університетської лікарні нагадують: нелікована артеріальна гіпертензія, атеросклероз судин і серцеві захворювання підвищують ризик інсульту. Також ризик зростає при цукровому діабеті, порушеннях згортання крові, курінні, вживанні алкоголю, малорухливому способі життя, стресі та надлишковій вазі.

Медики радять уважно стежити за першими ознаками інсульту, які зручно запам’ятати за абревіатурою «МОЗОК»:

М — мовлення : утруднене, нечітка мова, нерозуміння слів;

: утруднене, нечітка мова, нерозуміння слів; О — обличчя : опущений один бік, крива посмішка;

: опущений один бік, крива посмішка; З — запаморочення : раптова втрата рівноваги;

: раптова втрата рівноваги; О — очі : подвоєння або нечіткість зору;

: подвоєння або нечіткість зору; К — кінцівки: затерпання чи слабкість у руці або нозі, найчастіше з одного боку.

При появі таких симптомів лікарі закликають негайно звертатися по медичну допомогу. Від швидкості реакції залежить подальший стан здоров’я та якість життя пацієнта.