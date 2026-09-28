У Львівській області придбають додаткову квартиру для дітей-сиріт та осіб з їх числа

На Львівщині придбають ще одну квартиру для дітей-сиріт та осіб з їх числа.

24 вересня відбулося засідання комісії з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у Львівській області. Члени комісії підтримали пропозицію про придбання квартири для цієї категорії мешканців регіону.

Під час засідання розглянули можливість придбати житло у Рудківській територіальній громаді. Квартира знаходиться у доброму стані, оснащена меблями та побутовою технікою, вона готова до комфортного проживання.

На купівлю цього помешкання спрямують 1 171 000 гривень з обласного бюджету та додатково 293 108 гривень з місцевого бюджету.

Члени комісії ретельно обговорили критерії вибору житла, яке фінансуватимуть за бюджетні кошти. Визначальним є не лише ціна, а й якість, безпека та житлова придатність об’єкта.

Окрім цього, при виборі квартири враховують її розташування. Перевагу надають помешканням, близьким до навчальних закладів, медичних центрів, магазинів та інших об’єктів соціальної інфраструктури. Також важливим є зручне транспортне сполучення.

Начальник служби у справах дітей Львівської ОВА Володимир Лис повідомив, що у 2026 році на реалізацію Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа передбачено понад 5 мільйонів гривень.