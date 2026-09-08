Троє людей врятували під час пожежі на вулиці Науковій у Львові

У Львові під час пожежі в багатоповерхівці на вулиці Науковій рятувальники врятували трьох людей і вивели ще десять мешканців.

Займання сталося вранці 7 вересня. Повідомлення про пожежу надійшло близько 07:30.

В одній із квартир зайнялися побутові речі на площі близько 5 м², також горіла дерев’яна обшивка стелі.

Під час гасіння пожежі рятувальники врятували трьох людей, ще десятьох евакуювали з будинку.

Внаслідок займання один із чоловіків отримав поверхневі опіки пальців. Його госпіталізували до лікарні Святого Луки у Львові.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці.



