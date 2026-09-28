В центрі Львова на вулиці Веселі відбувається реконструкція історичної будівлі під готель

Виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив план реконструкції будинку на вул. Веселій, 7 у центральній частині Львова.

Споруду перетворять на готель із рестораном, — про це повідомили на засіданні виконкому.

Будівля розташована неподалік Львівського оперного театру і площі Теодора. Згідно з проєктом, на першому поверсі облаштують рецепцію та заклад громадського харчування. Готельні номери планують розмістити на верхніх поверхах.

У процесі реконструкції фасади будинку відреставрують, а історичні деталі залишать без змін. Водночас будівлю збільшать у висоту — додадуть мансардний поверх із терасами.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що будинок межує з вищою суміжною стіною, тому суттєвих змін його вигляду не передбачають.

«Історично передбачалось підвищення будівлі. Вона з одного боку стикається з більшою суміжною стіною, тому змін буде мало — лише додадуть мансардний поверх», — пояснив Антон Коломєйцев.

Над остаточним архітектурним рішенням верхньої частини об’єкта проєктанти ще працюють у співпраці з міськими архітекторами.

Варто зазначити, що будинок на вул. Веселій, 7 не має офіційного статусу пам’ятки місцевого або національного значення.

Ініціаторами проєкту є голова ОСББ «Весела 7» Давид Мартиросян і Анна Петоян. ОСББ зареєстрували у жовтні 2023 року, а керівником став Давид Мартиросян.