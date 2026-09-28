У Ставчанах ліквідували стихійне сміттєзвалище

Поблизу села Ставчани у Львівському районі ліквідували несанкціоноване звалище побутових відходів.

Під час вересневого обстеження території Оброшинської громади у 2026 році спеціалісти виявили незаконне місце складування сміття. Про це повідомила Державна екологічна інспекція у Львівській області.

Після виявлення звалища, Оброшинська сільська рада разом із місцевим комунальним підприємством оперативно організувала прибирання цієї ділянки.

Працівники вивезли всі накопичені тверді побутові відходи та повністю очистили територію, де раніше незаконно скидали сміття.

Таким чином, місцева громада успішно усунула порушення та повернула ділянці біля Ставчан належний вигляд.