Дрони, Starlink та генератори: Львів передав ЗСУ допомогу на суму 5,7 млн грн

Львівська громада передала техніку й обладнання п’ятьом військовим частинам на суму 5,7 млн грн.

У пакеті допомоги — квадрокоптери, Starlink, генератори, радіостанції та зарядні станції.

“Передачу 18 вересня здійснили в межах міської ініціативи «Помста Лева». Допомогу отримали прикордонний загін, механізовані бригади та штурмові підрозділи”, — зазначили у міській раді.

Віддали 10 квадрокоптерів Matrice 4T і 20 навігаційних модулів. Також передали 30 радіостанцій Motorola та 20 пультів керування.

До комплекту увійшли 320 корпусів корисного навантаження, 25 паяльних станцій і 2 радіомодулі. Додатково відправили 13 передавачів, 10 генераторів, 15 терміналів Starlink і 10 зарядних станцій.

У міській раді наголошують: техніку та обладнання для військових регулярне купують за кошти платників податків Львівської громади. Це відбувається в межах міської програми підтримки ЗСУ.

Такі передачі проводять щотижня.

У 2025 році з міського бюджету на підтримку Збройних сил України скерували понад 1,1 млрд грн. За січень–серпень 2026 року на ці потреби вже спрямували понад 850 млн грн.

Загалом цього року в бюджеті Львівської громади на підтримку ЗСУ передбачили понад 1 млрд грн.

Напередодні громада додатково виділила понад 105 млн грн на заходи з безпеки й оборони.



