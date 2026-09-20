Палац Потоцьких презентує виставку «СВОЄрідні»

Етнографічні паспорти українців: У Палаці Потоцьких експонують виставку «СВОЄрідні»

17 вересня у Палаці Потоцьких Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького відкрилася виставка зразків української матеріальної культури «СВОЄрідні». В експозиції представлені предмети зі збірки львівської колекціонерки Надії Шумської.

Про це повідомив сектор комунікації та зв’язків з громадськістю ЛНГМ імені Б.Г. Возницького.

З відкриттям виставки авторку та гостей привітав генеральний директор галереї Тарас Возняк. Урочистості розпочали настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла отець Тарас Мельничук і вокальний квінтет храму. Музичним супровідом вечора став львівський етногурт «ЖИ́ВА».

Про особливості представлених артефактів розповіла відома львівська майстриня Христина Дух-Зафійовська. Вона займається дослідженням, відтворенням і популяризацією традиційного українського строю та вишивки.

«Пані Надія Шумська продовжує давню традицію галицьких родин, що збирали приватні колекції. Навіть серед нас, певна, ще багато людей тримають у скринях неоціненні речі. Мрію, щоб колись з’явився єдиний державний музей української вишивки», — сказала майстриня.

Христина Дух-Зафійовська подякувала Надії Шумській і керівництву галереї за можливість оглянути експонати. Вона з усмішкою зізналася, що як фахівчині їй кортить вивчити кожну вишиванку з вивороту. Майстриня наголосила: вишита сорочка завжди виконувала роль етнографічного паспорта українця. За орнаментом, типом полотна, нитками й кроєм можна було визначити походження людини, її соціальний стан, вік і сімейний статус.

Історія цієї збірки має своє обличчя. Надія Шумська з родиною відроджувала моду на автентичні вишиванки з початку 1990-х років. Вони відшукували на етнофестивалях і ярмарках рідкісні сорочки, килими, рушники та побутові речі з різних регіонів України. Любов до народного мистецтва колекціонерці прищепила мама — відома вчена Зореслава Ромовська. Вона теж була присутня на відкритті.

Сьогодні збірка сприймається як вагоме матеріальне свідчення неперервності української самобутності. Під час виступу Надія Шумська подякувала команді галереї за можливість показати родинну колекцію. Вона також звернулася до гостей з проханням підтримати збір на потреби Збройних Сил України. Просила зробити це від себе й від імені родини Ярослава Базилевича, яка трагічно загинула під час російського ракетного удару по Львову.

Виставка «СВОЄрідні» триватиме до 15 листопада 2026 року.







