У Львові підлітка врятували після небезпечного катання на причепі

У Львові лікарі Дитячої лікарні святого Миколая врятували підлітка, якого важко травмував перекинутий причеп, приєднаний до квадроцикла.

Хлопець дістав розрив дванадцятипалої кишки, що спричинило перитоніт і вимагало невідкладної операції, повідомили медики.

Група підлітків їхала на квадроциклі з причепом. Через кілька десятків метрів фаркоп відвалився. Тяжкий причеп перекинувся й придавив до землі одного з хлопців — Дениса.

Після звільнення через больовий шок хлопець піднявся і навіть пробіг кілька метрів. Потім раптовий біль у животі наздогнав його, і він упав.

Бригада швидкої доправила постраждалого до Дитячої лікарні святого Миколая. Там його одразу госпіталізували в реанімацію.

Лікарі виявили закриту черепно-мозкову травму та пошкодження внутрішніх органів. Під час діагностичної лапароскопії виявили забій підшлункової залози й розрив дванадцятипалої кишки.

«Розрив дванадцятипалої кишки трапляється рідко. Цей відділ лежить глибоко, захищений іншими органами й зв’язками, і травмувати його вкрай складно. Внаслідок удару вміст кишківника та агресивні ферменти потрапили в черевну порожнину, спричинивши ферментативний перитоніт. Це — невідкладний стан, який без термінової операції призводить до незворотних ускладнень», — пояснила дитяча хірургиня Лариса Шевченко.

Лікарка додала: розрив сягав приблизно одного сантиметра. При цьому печінка та селезінка залишилися неушкодженими.

Через важкодоступне розташування травми після лапароскопії хірурги перейшли до відкритої операції. Вони зашили розрив, провели санацію й встановили дренаж у черевну порожнину.

«Стан Дениса наразі середнього ступеня важкості. Він уже підводиться й самостійно ходить палатою. Попереду — близько пів року реабілітації», — повідомили лікарі.

Медики закликають батьків і підлітків пам’ятати про ризики таких розваг. Катання на причепах, приєднаних до квадроциклів, та інші експерименти з технікою можуть спричинити тяжкі травми й загрожувати життю.