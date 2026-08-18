У Львові історик виступив із лекцією, присвяченою постаті Івана Боберського

Третій, лекційний день Восьмих Львівських Фото Фестин подарував глядачам справжню знахідку — лекцію «Світло і тіні фотоархіву Івана Боберського в Канаді». Провів її Андрій Сова, доктор історичних наук, професор, дослідник історії українського тіловиховання та спорту.

У центрі уваги — унікальний фотоархів, який зберігається в Осередку української культури і освіти у Вінніпезі. Його основу складають 607 скляних негативів. Вони охоплюють важливі сторінки української історії першої третини ХХ століття.

Особливе місце серед світлин посідають знімки, пов’язані з Іваном Боберським. Цей видатний громадсько-політичний діяч, педагог та організатор українського тіловиховання чудово розумів силу фотографії як засобу збереження пам’яті.

У 1918–1919 роках, коли формувалась Західноукраїнська Народна Республіка, а українці воювали з поляками, Боберський багато фотографував. Він прагнув залишити для наступних поколінь документальні свідчення тієї доби.

Так поступово народився надзвичайно цінний візуальний літопис українського життя по обидва боки океану.

Андрій Сова детально розповів про історію формування та збереження фотоархіву. Не залишились без уваги автори світлин, місце й час їх створення, а також доля скляних негативів та їхнє експонування.

Присутні дізналися про сайт «Легіон Українських Січових Стрільців», який створив Василь Лопух. Саме там зберігаються оцифровані скляні негативи з фотоархіву Івана Боберського в Канаді. Лектор показав, як користуватися цим ресурсом, шукати потрібну інформацію та досліджувати фотографії, які досі чекають на своїх дослідників.

Багато світлин досі не мають підписів. Дослідники не завжди знають, хто зображений на кадрах, де і коли їх зробили. Тому перед сучасними науковцями стоїть масштабне завдання — повернути цим фотографіям імена, місця, дати та історії.

Щира подяка Андрію Сові за змістовну лекцію та за нагоду поглянути на українську історію через об’єктив Івана Боберського.

Подія відбулась під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. У співпраці — Комісія тіловиховання і спорту імені Івана Боберського Наукового товариства імені Шевченка, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, УФОТО, Львівський Фотомузей та Львівський палац мистецтв Lviv Art Palace.

Традиційна подяка друзям та партнерам: Інформаційна агенція “Гал-інфо”, Суспільне Львів, 4studio, Бомок, Форпост. Громадський сайт, ДІЛО та Фотографії Старого Львова за медіапідтримку, а також незмінно смачній Каві Старого Львова, що частує учасників під час подій.

Фото СОФІЯ ЛЕГІН, відео ОЛЕГ ДОВГАНИК







