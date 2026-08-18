Львівські медики врятували 16-річного підлітка зі складним потрійним переломом ноги після аварії

Лікарі львівського Центру дитячої медицини «Охматдит» врятували ногу 16-річному Дмитру. Підліток отримав важкі травми внаслідок аварії у Бродах.

У пресслужбі медзакладу розповіли подробиці цього випадку.

Хлопець їхав на мотоциклі та зіткнувся з автомобілем. До лікарні його доставили вночі. Медики зафіксували високоенергетичну поєднану травму: переломи обох кісток лівої гомілки, стегнової кістки та головки стегнової кістки з травматичним вивихом кульшового суглоба.

Крім того, у підлітка виявили численні садна, відкриті рани верхніх кінцівок та внутрішньошлуночковий крововилив у мозок.

Спершу Дмитро потрапив до відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Там лікарі стабілізували його стан. Далі ортопеди-травматологи взялися за хірургічне лікування. Через складність травм операцію провели у два етапи.

На першому етапі медики вправили травматичний вивих кульшового суглоба та зафіксували перелом головки стегнової кістки трьома спеціальними гвинтами. Переломи стегна й гомілки тимчасово стабілізували апаратами зовнішньої фіксації.

Через кілька днів настав другий етап. Перелом стегна остаточно зафіксували пластиною. Великий уламок великогомілкової кістки довжиною близько 10–12 сантиметрів встановили на місце та закріпили двома гвинтами.

«Травма була надзвичайно складною. Окрім перелому стегнової кістки у двох місцях, був ще й травматичний вивих головки стегнової кістки. Саме це максимально ускладнило операцію та значно підвищує ризик можливих ускладнень у майбутньому. Ми виконали все відповідно до сучасних принципів металоостеосинтезу, максимально бережно до тканин, щоб дати хлопцеві найкращі шанси на відновлення», — розповів керівник Клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації дітей, ортопед-травматолог Тарас Москаль.

За словами медиків, повторні великі операції Дмитру наразі не потрібні. Попереду в підлітка тривала реабілітація — фахівці працюють над відновленням сили, вертикалізацією та формуванням навичок ходьби з допоміжним засобом.

«Наша головна мета — повернути Дмитру максимальну незалежність у повсякденному житті, допомогти перейти до самостійної ходьби та повернутися до навчання в коледжі», — зазначила фізична терапевтка Центру Анастасія Льорчак.

Орієнтовно через 6–12 місяців, коли переломи повністю зростуться, лікарі планують демонтувати пластину та апарат зовнішньої фіксації. Гвинти, які фіксують головку стегнової кістки, залишаться на місці.

Є позитивна динаміка і щодо черепно-мозкової травми. Повторні КТ показали: крововилив не збільшується та поступово розсмоктується. Нейрохірурги дійшли висновку, що операція не потрібна.

Мама хлопця Ірина подякувала медикам за підтримку протягом усього лікування.