Принц Гаррі допоміг зібрати у Лондоні більше 5 мільйонів гривень для підтримки України

У Лондоні за участю принца Гаррі зібрали понад 5 мільйонів гривень на допомогу українцям

У Лондоні відбувся благодійний вечір United for Freedom, який об’єднав 150 українських і британських прихильників України. Захід пройшов у музеї Imperial War Museum за участі принца Гаррі, герцога Сассекського.

Одними з головних організаторів заходу стали представники благодійного проєкту «Пташки Перемоги», Business Club та Stargazing Events. В результаті вечора вдалося зібрати понад 5 мільйонів гривень на гуманітарні та реабілітаційні програми для постраждалих українців.

Принц Гаррі, відкриваючи подію, підкреслив, що історія України формується саме зараз. Він неодноразово відвідував країну, зустрічаючись із ветеранами та пораненими військовими.

У заході також взяли участь Андрій Шевченко та співзасновниця і генеральна директорка Superhumans Center Ольга Руднєва. Музичною родзинкою став виступ Святослава Вакарчука.

У спеціальному відеозверненні до учасників звернувся Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив на важливості захисту прав і свобод українців як на Батьківщині, так і за кордоном. Також у події брав участь представник уповноваженого в Великій Британії Юрій Лисенко.

«Для Львівщини ця подія має особливе значення. Проєкт “Пташки Перемоги” почав свій політ саме тут, і зараз об’єднує людей, що підтримують Україну далеко за її межами. Понад 26 тисяч дронів уже передано на передову, а 39 наших захисників отримали протезування завдяки проєкту. Це вражаючий приклад того, як ініціатива зі Львівщини перетворилася на міжнародну платформу допомоги. Я пишаюся командою і дякую всім, хто підтримує наших захисників. Усе це – заради наших Героїв», – сказав начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Благодійний проєкт «Пташки Перемоги» продовжує підтримувати українських військових та постраждалих від війни. Для цього вони залучають партнерів і благодійників як з України, так і з міжнародної спільноти.