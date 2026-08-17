На Львівщині зустрічатимуть тіло полеглого захисника

У Зимноводівській громаді закликають мешканців зібратися разом, аби гідно провести в останню путь Захисника – ОРЕСТА ОЧЕРКЛЕВИЧА.

19 серпня, у середу, орієнтовно о 10:45, розпочнеться зустріч траурної колони. Місцеві мешканці формуватимуть живий коридор шани.

Маршрут процесії такий:

капличка при в’їзді в с. Зимна Вода → вул. Шухевича → вул. Західна → вул. Мазепи → вул. Львівська → церква УГКЦ Святих апостолів Петра і Павла у с. Зимна Вода.

О 11:00 у храмі Святих апостолів Петра і Павла розпочнеться чин похорону та прощання з Героєм.

Поховають Ореста на цвинтарі в с. Зимна Вода.

Орест Очерклевич (10.07.1975 – 20.03.2026)

Народився та зростав Орест у Львові. Здобував освіту в середній загальноосвітній школі №74, а потім навчався у Львівському професійно-технічному училищі. Свого часу відслужив у армії, а в цивільному житті працював будівельником.

Для родини та друзів Орест був втіленням надійності – добрий, чесний, відповідальний чоловік, на якого завжди можна покластися. Люблячий батько, справжній сім’янин. Захоплювався радіоелектронікою, вмів майструвати практично все власними руками. Цінував кожен момент життя, дбав про родину і мав чіткі плани на майбутнє.

Коли почалося повномасштабне російське вторгнення, Орест не вагався – став на захист рідної землі. Воював на Сумському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Харківському напрямках, служачи у складі 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ.

20 березня 2026 року, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, старший сержант Орест Очерклевич загинув.

За мужність і героїзм, проявлені під час служби, воїна нагородили відзнакою «Хрест Сил територіальної оборони», медаллю «Захиснику України» та нагрудним знаком «Ветеран війни».

У пам’ять про Героя залишилися дружина, донька, батьки, сестра, а також рідні та побратими по службі.

У ці тяжкі дні громада щиро співчуває родині загиблого та схиляє голови перед пам’яттю Захисника, який поклав найдорожче – власне життя – заради свободи та майбутнього України.

Просимо всіх, хто має змогу, приєднатися до траурної колони на її шляху, стати частиною живого коридору шани та віддати останню шану Герою.

Нехай наша присутність стане проявом вдячності та поваги до Ореста і його рідних.

Вічна та світла пам’ять Герою України!

Слава Захиснику, честь йому!

19 серпня у Зимноводівській громаді оголошено Днем жалоби.