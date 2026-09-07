У Львові дворічному хлопчику з синдромом Дауна зробили складну операцію на органі слуху

У Центрі дитячої медицини у Львові виконали тридцяту кохлеарну імплантацію.

Дворічний Макар із Вінниці, який має синдром Дауна, отримав шанс почути звуки. Про операцію 7 вересня повідомили у Центрі дитячої медицини лікарні.

Через особливості здоров’я хлопчик мав підвищений ризик порушення слуху. Діти з синдромом Дауна частіше страждають на ураження внутрішнього вуха, слухового нерва та звукосприймальної системи.

«Діагноз встановили вчасно, але на шляху до операції постала інша проблема», — розповів керівник Клініки оториноларингології Федір Юрочко. Часті отити ускладнювали лікування і не дозволяли провести імплантацію одразу.

Щоб підготувати Макара до втручання, лікарі встановили вентиляційні шунти. Після цього запалення припинилися, і команда змогла перейти до кохлеарного проєктування та операції.

Початкові терміни операції довелося змінити через бронхіт і кашель. Після одужання до Львова приїхав польський професор Ярослав Шидловський із Познані, який допомагав у складних діагностичних та хірургічних випадках.

Операція ускладнювалася особливостями анатомії вуха хлопчика. Саме через це хірургам було складніше знайти місце для введення електрода і правильно його провести.

«У цього пацієнта були анатомічні особливості, які ускладнювали пошук місця для введення електрода, — зазначив Федір Юрочко. — Підказки професора значно допомогли: вони прискорили операцію і зменшили її тривалість».

Надалі команді потрібно підключити зовнішню частину імпланта. Після увімкнення лікарі та родина спостерігатимуть за першими реакціями хлопчика на звуки.

Загалом хірурги Центру дитячої медицини вже виконали 30 кохлеарних імплантацій. Дванадцять із них провели у 2026 році.