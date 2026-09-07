На Львівщині оголосили розшук семирічного хлопчика

У Шептицькому зник 7-річний хлопчик.

Син мого колеги — Марк Урван, учень першого класу.

Про це повідомив місцевий активіст Олександр Клімов.

Обставини: вийшов зі школи №11 орієнтовно о 16:00, місцеперебування наразі невідоме.

Вчителі не можуть пояснити, яким чином дитина залишила навчальний заклад.

Поліція вже долучена до пошуків.

Прикмети та одяг:

Вік: 7 років

Одягнений: сині штани, чорна кофта

Особливі прикмети: рюкзак Lego / Minecraft

Якщо ви бачили Марка, знаєте, де він може перебувати, або маєте будь-яку інформацію — терміново зголосіться!

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