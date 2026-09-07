На Львівщині оголосили розшук семирічного хлопчика

У Шептицькому зник 7-річний хлопчик.
Син мого колеги — Марк Урван, учень першого класу.
Про це повідомив місцевий активіст Олександр Клімов.
Обставини: вийшов зі школи №11 орієнтовно о 16:00, місцеперебування наразі невідоме.
Вчителі не можуть пояснити, яким чином дитина залишила навчальний заклад.
Поліція вже долучена до пошуків.
Прикмети та одяг:
Вік: 7 років
Одягнений: сині штани, чорна кофта
Особливі прикмети: рюкзак Lego / Minecraft
Якщо ви бачили Марка, знаєте, де він може перебувати, або маєте будь-яку інформацію — терміново зголосіться!
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Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua