У Львові два авто не змогли розминутися на дорозі (ВІДЕО)

На одній із вулиць Львова сталася дорожньо-транспортна пригода. Водії двох автомобілів не змогли вчасно розминутися на проїжджій частині.

Інцидент трапився на вулиці Луганській. За попередньою інформацією, транспортні засоби зіткнулися внаслідок недотримання безпечної дистанції або порушення правил маневрування.

Наслідки аварії зафіксували очевидці. Відеозапис моменту зіткнення вже поширюють у соціальних мережах та тематичних групах міста.

На кадрах видно пошкодження, отримані автомобілями під час удару. Наразі невідомо, чи є серед учасників пригоди постраждалі, які потребують медичної допомоги.

Правоохоронці та відповідні служби, ймовірно, вже прибули на місце події для встановлення обставин аварії та фіксації пошкоджень транспортних засобів.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua