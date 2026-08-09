У кота, виявленого у Львові, діагностували сказ (ВІДЕО)

У Львові з 7 серпня діють карантинні обмеження через підтверджений випадок сказу у кота. Обмеження стосуються 5-кілометрової зони навколо місця, де знайшли хвору тварину — перехрестя вулиць В. Великого та Кріля (колишня Тролейбусна).

На засіданні міської протиепізоотичної комісії ухвалили низку обмежувальних заходів для карантинної зони. Ветеринарним клінікам заборонили приймати тварин без чинного щеплення від сказу. Виняток — випадки, коли потрібна ургентна допомога або сама вакцинація проти сказу.

Нагадуємо: у ЛКП «Лев» безкоштовно вакцинують від сказу як безпритульних, так і домашніх тварин.

Власників закликають перевірити, чи діє щеплення від сказу у їхніх улюбленців. Якщо термін вакцинації минув, тварину варто якнайшвидше ревакцинувати — це єдиний надійний захист від хвороби. Місто періодично організовує акції безкоштовної вакцинації котів та собак.

«Тварини, які вже були щеплені, але могли контактувати з хворим котом, також мають пройти повторну вакцинацію.

На прогулянках радимо тримати собак на повідку, а котиків поки не випускати самих надвір. Це прості кроки, які допоможуть захистити і тварин, і людей», — кажуть у ЛКП «Лев».

Якщо ви контактували з хворим котом

Медики попереджають: якщо людина контактувала з тварино­ю — особливо у разі укусу, подряпини чи ослинення — потрібно негайно звернутися до лікаря. Чекати на появу симптомів не варто. Своєчасне антирабічне лікування повністю запобігає розвитку сказу.

Безкоштовну антирабічну вакцинацію в комунальних закладах міста можна отримати:

дорослим — у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки;

дітям — у лікарні святого Миколая.

Якщо ви помітили тварину з нетиповою поведінкою або підозрюєте у неї сказ, повідомте про це Держпродспоживслужбу. Цілодобова гаряча лінія: 050 230 04 28.

У міській раді нагадують: сказ — смертельно небезпечна хвороба. Проте вчасна вакцинація людей і тварин здатна її попередити.

Нагадаємо, напередодні у Львові лабораторно підтвердили сказ у кота. Тварину знайшли біля житлового будинку, спочатку її забрали волонтери. Незабаром кіт помер, а 6 серпня лабораторні дослідження виявили у нього сказ.

«Якщо ви мали будь-який контакт із цим котом — особливо якщо був укус, подряпина чи ослинення — необхідно негайно звернутися до лікаря. Сказ є смертельно небезпечним захворюванням, однак своєчасне антирабічне лікування повністю запобігає його розвитку», — наголошують медики.

Також у місті нагадують про необхідність щорічних щеплень домашніх тварин від сказу. Отримати вакцинацію можна безкоштовно.

Медики додають: тварини, які раніше вакцинувалися від сказу, але могли контактувати з хворим котом, повинні пройти повторну вакцинацію.

У міській раді закликають власників домашніх тварин не зволікати зі щорічною вакцинацією улюбленців — це єдиний надійний спосіб захисту від сказу. Місто періодично проводить акції безкоштовної вакцинації котів і собак.

Важливо: у разі виявлення тварини з підозрілою поведінкою або підозри на сказ необхідно повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією 050 230 04 28.