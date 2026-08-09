На Стрийщині чоловік помер під час підйому на гору Парашка

Чоловікові стало зле просто під час підйому на вершину.

На горі Парашка у Стрийському районі трапилася трагедія. У суботу, 8 серпня, під час туристичного походу помер 58-річний чоловік. Йому раптово стало погано на маршруті. Про це у неділю, 9 серпня, повідомила ДСНС у Львівській області.

Сигнал про те, що турист втратив свідомість, надійшов рятувальникам о 17:22. Ситуація розвивалася швидко. Ще до приїзду фахівців чоловік перестав дихати. Дружина разом з іншими туристами одразу почала реанімаційні дії. На жаль, врятувати його не вдалося — усі спроби виявилися марними.

Рятувальники доправили тіло загиблого до підніжжя гори на квадроциклі з ношами. Саме там медики й констатували смерть чоловіка.