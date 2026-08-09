Смертельна аварія: 18-річний водій мотоцикла загинув після зіткнення з кросовером

Юнак помер від отриманих травм ще до прибуття медиків.

Вранці 8 серпня у Львові сталася трагедія на вулиці Луганській — там зіткнулися мотоцикл і кросовер. У результаті аварії загинув 18-річний водій мотоцикла. Інформацію про це поліція Львівської області оприлюднила наступного дня, 9 серпня.

Як з’ясували правоохоронці, в аварію потрапили два транспортні засоби. За керма Volkswagen Tiguan сидів 39-річний чоловік, мешканець Львівського району. Мотоциклом Honda CB 500S керував молодий львів’янин, якому було 18 років.

Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Справу відкрили за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів. Якщо винуватість буде доведена, порушнику загрожує позбавлення волі на термін від трьох до восьми років. Додатково суд може позбавити його права керувати транспортом на строк до трьох років.