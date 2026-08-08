У Львові нетверезий водій без прав потрапив у ДТП: алкотестер зафіксував 3,26 проміле

На перехресті вулиць Липинського та Миколайчука у Львові нетверезий чоловік за кермом Dacia Sandero влетів в аварію.

Концентрація алкоголю в крові водія перевищувала норму більш ніж у 16 разів. Про це розповіли у патрульній поліції Львівської області.

Інцидент трапився пізно ввечері. Постраждалих у пригоді, на щастя, не виявилося.

Патрульні звернули увагу на очевидні ознаки сп’яніння у 31-річного чоловіка ще під час першої розмови. Водій не відмовився пройти тест на алкотестері Drager — прилад показав результат 3,26 проміле.

Виявилося й інше: чоловік раніше вже втратив право керувати автомобілем.

Правоохоронці оформили на порушника постанову за керування без відповідного права, а також два протоколи — за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та за керування у стані алкогольного сп’яніння.

За даними патрульної поліції, з початку року на Львівщині зафіксували 135 аварій з постраждалими, у яких винними виявилися нетверезі водії. У цих ДТП травми отримали 175 осіб, а восьмеро людей загинули.

За той самий період поліція виписала 4606 протоколів за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння.

Створено за матеріалами: 032.ua