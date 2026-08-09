У Львові на Стрийській водіїв чекають нові зміни в організації руху

У Львові готуються оновити перехрестя вулиць Стрийської та Рубчака. Будівельники розширять проїзну частину, змінять налаштування світлофора, зроблять окрему смугу для громадського транспорту. Також з’явиться новий пішохідний перехід через Стрийську. Гроші на ці роботи виділять інвестори.

Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Львівської міської ради Олег Забарило розповів, що на Стрийській вже завершили укладання нового верхнього шару асфальту — на ділянці від Наукової до виїзду з міста. Тепер дорожники братимуться за покриття в напрямку центру.

«Найближчими місяцями плануємо покласти верхній шар асфальтобетону на перехресті Стрийської та Рубчака. Але спочатку треба розширити саме перехрестя, переналаштувати світлофор, зробити окрему смугу для громадського транспорту. Окремо наголошу на безпечному пішохідному переході через Стрийську — це принципово важливо.

Ми маємо гарантійні листи від забудовників, які раніше вели роботи в цьому районі. Вони готові дати кошти на розширення проїзної частини, оновлення світлофорного об’єкта та створення пішохідного переходу», — пояснив Забарило.

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення: комунальне підприємство «Львівавтодор» як замовник реконструкції перехрестя укладе тристоронню угоду з інвесторами. Проєктування та будівництво профінансують ТзОВ «Атріум Естейт» та ТзОВ «Ле Оптіма».