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Пожежу в квартирі на львівській вулиці Мечнікова успішно ліквідовано

admin

Пожежа виникла в квартирі на вулиці Мечнікова у Львові. Рятувальники отримали сигнал сьогодні о 16:48.

Вогнеборці прибули на місце. Густий чорний дим валив з вікна. Вони локалізували займання речей домашнього вжитку на площі 4 кв. м о 17:01. Повністю ліквідували пожежу о 17:04.

Дві одиниці спецтехніки та дев’ять рятувальників гасили вогонь. Автомобіль і особовий склад Львівського державного університету безпеки життєдіяльності теж допомогли.

Фахівці з’ясовують обставини та причини пожежі.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

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