У Львові чоловік приставив до голови перехожого пістолет і вдарив ним

У Львові поліція затримала 39-річного чоловіка, який під час раптового конфлікту погрожував іншому львів’янину стартовим пістолетом.

Нападник приставив зброю до голови потерпілого, а потім вдарив його руків’ям по голові. Про це 5 вересня повідомили у поліції Львівщини.

Інцидент трапився 4 вересня близько 08:50 на вулиці Шевченка.

За попередніми відомостями, між двома 39‑річними львів’янами раптово виник конфлікт.

Під час суперечки один із чоловіків дістав стартовий пістолет, приставив його до голови опонента і вдарив руків’ям.

Правоохоронці затримали нападника. Слідчі повідомили йому про підозру у хуліганстві.

За цією статтею чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.



