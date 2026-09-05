У Львові викрили протиправну діяльність посадовця Офісу Генпрокурора

НАБУ і САП викрили злочинну організацію, учасники якої систематично отримували хабарі від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки. Слідство вказує на одного з керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора як на організатора схеми.

За даними слідчих, посадовець ОГП сформував і очолив злочинну групу в середині 2025 року. До неї він залучив як чинних працівників прокуратури, так і близьких до себе неофіційних осіб.

Учасники організації налагодили механізм регулярного отримання неправомірної вигоди за неперешкоджання діяльності так званих кол-центрів. Ці структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких потерпали громадяни України і іноземці.

Гроші, здобуті злочинним шляхом, фігуранти відмивали через низку складних схем. Частину коштів вони спрямували на купівлю нерухомості, коштовностей і цінного рухомого майна.

На придбання об’єктів та цінностей витратили понад 20 млн грн.

Мінімальна ринкова вартість активів, перереєстрованих на третіх осіб для приховування реального власника, перевищує 12 млн грн. Серед цих об’єктів — нерухомість в апарт-комплексі поблизу Карпат.

Ще понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких під виглядом нібито легальних доходів від підприємницької діяльності.

Наразі правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинної організації.

Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво або участь у злочинній організації) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







