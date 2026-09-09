У Трускавці запрацював простір підтримки дітей «Твій»

У Трускавці відкрили один із шести безоплатних просторів психосоціальної підтримки дітей і підлітків «Твій». Простір створили у Львівській області для людей, які постраждали від наслідків війни. Допомогу тут можуть отримати діти, їхні батьки та опікуни.

Мережа «Твій» працює на п’яти локаціях області: у Львові — на двох майданчиках, а також у Новому Роздолі, Добромилі, Мостиськах і Трускавці. Пріоритет — діти й підлітки з родин внутрішньо переміщених осіб. Вони часто пережили переїзд, втрату дому або близьких, бойові дії та інші травми, пов’язані з війною.

Батьки можуть звертатися зі скаргами на тривожність дитини, агресію чи замкнутість. Також приймають через проблеми в спілкуванні з однолітками або складнощі в навчанні. Дорослі не завжди пов’язують такі зміни з пережитим досвідом, тому фахівці допомагають помітити й опрацювати наслідки вчасно.

У просторах пропонують індивідуальні консультації психолога, групові психосоціальні заняття, арттерапію та творчі активності. Працюють розвивальні й підтримувальні програми, а також соціальна допомога від працівника. Батькам дають консультації для кращого розуміння і підтримки дитини після переїзду чи складних подій.

Усі послуги в просторах «Твій» надають безоплатно. В кожному центрі працюють психолог і соціальний працівник, які пройшли спеціалізоване навчання. Фахівці отримують супервізійну підтримку.

Локації розміщені безпосередньо в громадах. Це робить звернення доступнішим для сімей. Родини можуть обирати індивідуальний або груповий формат допомоги.

Через розмову, гру та творчість діти поступово вчаться справлятися з тривогою і напругою. Вони відновлюють відчуття безпеки, налагоджують контакти з однолітками і легше пристосовуються до нових умов. Як приклад, називають підлітка, який виїхав із тимчасово окупованого Херсона на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він звернувся, щоб навчитися контролювати агресію. Працюючи з фахівцем, він також опрацьовував невпевненість у собі, втрату мотивації до навчання і страх перед майбутнім. Після занять хлопець зміцнив емоційну стійкість, навчився саморегуляції, відновив навчальну мотивацію і визначається з майбутньою професією. Цього року він успішно склав НМТ.

У Львівській області простори «Твій» знаходяться за такими адресами:

Трускавець — пл. Чорновола, 2;

— пл. Чорновола, 2; Львів — вул. Митрополита Андрея, 10;

— вул. Митрополита Андрея, 10; Львів — вул. Зелена, 204-Б;

— вул. Зелена, 204-Б; Новий Розділ — вул. Грушевського, 16-А;

— вул. Грушевського, 16-А; Добромиль — пл. Ринок, 1;

— пл. Ринок, 1; Мостиська — вул. Грушевського, 22.

Щоб дізнатися про роботу найближчого простору, розклад занять чи доступні формати підтримки, звертайтеся до команди «Твій» електронною поштою.

Мережа «Твій» налічує 21 простір у шести областях України. За час роботи підтримку отримали 5 858 дітей. Провели понад 4 500 групових заходів. Надали більше ніж 2 800 консультацій психологів і понад 2 800 консультацій соціальних працівників. Проєкт «Твій» реалізують за ініціативи Національної соціальної сервісної служби України. Підтримку надає Програма підтримки ОБСЄ для України в співпраці з місцевою владою, обласними військовими адміністраціями та громадами.