У Львові через пошкодження електрокабелю виникли проблеми з електропостачанням

На вулиці Залізничній ремонтники випадково пошкодили електричний кабель

Інцидент стався сьогодні, 20 серпня, приблизно о 12:30. Під час проведення ремонтних робіт на вулиці Залізничній робітники пошкодили та обірвали електричний кабель.

Внаслідок цього без електропостачання опинилася частина вулиці Привокзальної та кількох прилеглих до Залізничної вулиць.

На місце вже прибули енергетики, які активно усувають наслідки аварії. За попередніми даними, електропостачання відновлять протягом години.