Керівник фінансового відомства Львівщини заробив у липні майже 70 тисяч гривень

Директор департаменту фінансів Львівської ОВА Олег Демків отримав у липні майже 70 тисяч гривень зарплати.

Львівська ОВА розкрила ці дані у відповідь на офіційний запит.

За липень цього року Олегу Демківу нарахували 69 830,69 грн заробітної плати. До цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 29 968,39 грн;

– надбавка за вислугу років – 8 990,52 грн;

– премія – 5 993,68 грн;

– надбавка за ранг – 452,17 грн;

– відпускні – 24 346,92 грн;

– індексація – 79,01 грн.

Посадовець сплатив з цих коштів 16 759,36 грн податків та військового збору. На руки він отримав 53 071,33 грн чистого доходу.

Для порівняння: у травні зарплата чиновника сягала 80 тисяч гривень.

Олег Демків керує департаментом фінансів Львівської ОВА з січня 2013 року. Паралельно він викладає як доцент у Львівській політехніці. Також він очолює державну екзаменаційну комісію Львівського регіонального інституту держуправління НАДУ при Президентові України та ДЕК у Львівському національному університеті імені Івана Франка.