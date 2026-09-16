У львівському спальному районі з’явилася загроза для здоров’я та безпеки дітей

У спальному районі Львова виявили приміщення з вільним доступом, що становить загрозу для дітей.

Звернення надійшло через Гарячу лінію міста Львова.

«Прошу відповідні служби звернути увагу на приміщення, що розташоване позаду магазину «Фокстрот» на вулиці Кн. Ольги, 106», — йдеться в повідомленні.

На місці наразі немає належних обмежень доступу. Це створює ризик для малечі. Через природну цікавість діти прагнуть потрапити всередину. Вони не усвідомлюють небезпек, які можуть загрожувати їхньому життю та здоров’ю.

У зверненні просять вжити заходів безпеки і обмежити доступ до приміщення. Рекомендовано перевірити стан входу. За потреби — встановити надійне замикання, огорожу або попереджувальні знаки.







Автор звернення наполягає розглянути питання як таке, що безпосередньо стосується безпеки дітей і запобігання нещасним випадкам.



