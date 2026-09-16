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«Укрзалізниця» відкрила курсування нового електропоїзда на маршруті Ужгород—Львів

admin

«Укрзалізниця» запустила новий електропоїзд на маршруті Ужгород—Львів.

Електричка обладнана кондиціонером і мережею Wi‑Fi. Перший рейс відбудеться 15 вересня.

Про це повідомляє Управління туризму та курортів Закарпатської ОДА.







У поїзді встановили м’які крісла. Пасажирам доступні розетки та порти Type‑C і USB.

Також є кріплення для велосипедів і сповивальні столики. Передбачили пандуси.

Окремі місця обладнали для людей з інвалідністю.

Поїзд №835/836 відправляється з Ужгорода о 6:27 і прибуває до Львова о 11:37.

Зворотній рейс зі Львова відправляється о 17:28 і прибуває в Ужгород о 22:46.

Маршрут проходить через Стрий, Сколе, Тухлю, Славсько, Воловець, Сваляву та Мукачево.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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