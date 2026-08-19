У Львові відбудеться авторська прогулянка-екскурсія «Фотофестини на двох»

У середу, 19 серпня 2026 року, о 18:00 у Львівському Фотомузеї (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17) відбудеться кураторська екскурсія виставкою світлин Олега Огородника та Романа Гериновича «Фотофестини на двох». Роботи виконані у техніках ціанотипії та антотипії.

Відвідувачі зануряться у світ альтернативної аналогової фотографії та авторського експерименту. Куратори й самі митці проведуть гостей виставковими залами та розкажуть про секрети створення унікальних відбитків. Автори поділяться подробицями творчого пошуку, розповідять про роботу зі світлом і хімічними розчинами.

До розмови долучаться відомі львівські мистецтвознавці, фотографи та шанувальники традиційного світлопису. Кожен охочий зможе поставити запитання авторам і обговорити естетику бессрібного друку в неформальній, дружній атмосфері.

Виставка «Фотофестини на двох» демонструє рідкісне поєднання двох старовинних фотографічних процесів XIX століття. Ціанотипія вирізняється насиченим синім кольором «берлінської лазурі», який надає зображенню особливої глибини. Антотипія, натомість, ґрунтується на використанні рослинних пігментів і сонячного світла — вона утворює ніжні, органічні відтінки.

Олег Огородник та Роман Геринович — знані львівські майстри, які роками досліджують історичні фототехніки. Їхня спільна експозиція стала результатом тривалих експериментів зі світлочутливими матеріалами.

Подію організовано під патронатом Львівської обласної ради та Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА. У співорганізації задіяні Українське Фотографічне Товариство (УФОТО), Львівський Фотомузей та Львівський палац Мистецтв.