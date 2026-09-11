У Львівській області жінка за кермом Mitsubishi Outlander збила дівчинку на електросамокаті

Аварія сталася на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська у селі Сопошин.

Про інцидент повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

10 вересня близько 16:50 на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська у селі Сопошин Львівського району зіткнулися Mitsubishi Outlander і електросамокат.

За кермом автомобіля була 51-річна мешканка району. На електросамокаті їхала 13-річна дівчинка, мешканка Львівського району.

Внаслідок зіткнення дитину з травмами доправили до лікарні.

Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.

Стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.





