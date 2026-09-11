У Львівській області жінка за кермом Mitsubishi Outlander збила дівчинку на електросамокаті

Аварія сталася на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська у селі Сопошин.
Про інцидент повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.
10 вересня близько 16:50 на дорозі Тернопіль — Львів — Рава-Руська у селі Сопошин Львівського району зіткнулися Mitsubishi Outlander і електросамокат.
За кермом автомобіля була 51-річна мешканка району. На електросамокаті їхала 13-річна дівчинка, мешканка Львівського району.
Внаслідок зіткнення дитину з травмами доправили до лікарні.
Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.
Стаття передбачає покарання до трьох років обмеження волі із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua