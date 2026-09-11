На місці запланованої багатоповерхівки біля львівського дитсадка з’явиться торгово-офісний центр

У Львові на вулиці Володимира Великого, 67А планують звести триповерховий торговельно-офісний комплекс із підземним паркінгом.

Спочатку на цій ділянці хотіли збудувати житловий багатоповерховий будинок. Мешканці довколишніх будинків активно заперечили цю ідею. Після протестів від плану житлової забудови відмовилися.

Містобудівні умови та обмеження 11 вересня на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради представив головний архітектор міста Антон Коломєйцев.

Ділянка розташована між житловими багатоповерхівками, поруч із дитсадком. Нині там працюють невеликі продуктові крамниці, аптека, майстерні та автосервіс. Ці об’єкти планують демонтувати, щоби на їхньому місці звести новий комплекс.

За словами Антона Коломєйцева, забудовник спершу розглядав житловий варіант. Така пропозиція не знайшла підтримки у мешканців прилеглих будинків. Тому концепцію проєкту змінили на комерційно-офісну.

«Попередньо були різні наміри, в тому числі житлового будівництва, які обговорювалися з громадою. І було несприйняття такого об’єкту, тому підприємці дослухалися», — повідомив головний архітектор Львова.

Згідно з візуалізацією, майбутня будівля матиме три поверхи. На перших рівнях розмістять заклади громадського обслуговування. Також передбачені офісні приміщення на верхніх поверхах.

Проєкт враховує підземний паркінг. Коломєйцев зазначив, що його облаштують із достатньою кількістю паркомісць, щоб уникнути додаткового навантаження на прилеглі житлові будинки.

Раніше ділянку пов’язували з компанією, яку пов’язували з колишніми партнерами родини Гринкевичів. Пізніше підприємство перейменували й змінили власника. Наразі на місці планують реалізувати саме новий торговельно-офісний проєкт.