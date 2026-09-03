На Науковій у Львові завершують заміну аварійної тепломережі — ще 60 будинків отримали гарячу воду

Ремонтні бригади ЛМКП «Львівтеплоенерго» у Львові завершують заміну аварійної ділянки тепломережі на вулиці Науковій.

Напередодні працівники підприємства відновили гаряче водопостачання ще для 60 будинків на вулицях Науковій, Пулюя, Симоненка та Кульпарківській, повідомили у пресслужбі міськради.

Разом із понад 50 будинками, яким гарячу воду повернули наприкінці серпня, це майже всі споживачі, які тимчасово залишалися без послуги через ремонтні роботи.

«З кінця липня на вул. Науковій ми проводимо масштабну заміну аварійних ділянок магістральної тепломережі великого діаметру. Роботи відбувалися на кількох ділянках одночасно, відтак довелося зупинити гарячу воду до будинків на прилеглих вулицях», — повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

За даними підприємства, ще три будинки на вулиці Науковій, 29, 43 та 49, отримають гарячу воду 4 вересня. Масштабний ремонт на вул. Науковій розпочали 29 липня. Тут замінюють понад кілометр аварійної тепломережі, прокладеної у 1973 році. Отже трубопровід використовували понад 50 років, він був суттєво зношений.

У останні роки на цій ділянці регулярно виникали пориви та аварійні ситуації. Значні пошкодження тепломережі також виявили під час цьогорічних гідравлічних випробувань.

У 2026 році ЛМКП «Львівтеплоенерго» планує замінити 15 км теплових мереж, щоб підвищити надійність теплопостачання в опалювальний сезон. На балансі підприємства перебуває понад 560 км мереж. Понад половина цих мереж уже вичерпала нормативний термін експлуатації.