У лісі Львівського району жінка зайшла по гриби і втратила орієнтир

У Львівському районі знайдено 76-річну жінку, яка заблукала в лісі, пішовши по гриби.

22 вересня близько 14:00 пенсіонерка залишила свій дім і провела майже три доби в лісовому масиві.

На пошуки залучили працівників поліції Львівського районного управління, рятувальників ДСНС, кінологів із службовими собаками, волонтерів та небайдужих мешканців.

Правоохоронці ретельно обстежували лісові ділянки, перевіряли можливі маршрути пересування жінки і спілкувалися з місцевими жителями.

25 вересня близько 12:00 завдяки інформації від місцевих мешканців поліція змогла встановити місцезнаходження зниклої поблизу озера. Жінка сама вийшла до водойми після тривального перебування в лісі.

Поліцейські передали пенсіонерку медичним працівникам. Медики підтвердили, що загрози її життю чи здоров’ю немає.

Правоохоронці подякували всім, хто долучився до пошуків. Вони наголосили, що швидке звернення до поліції та активна співпраця з громадою допомагають оперативно знайти зниклих і надати їм необхідну допомогу.