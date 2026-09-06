У Львові створять перехоплювальні пункти на трьох вулицях

У Львові визначили претендентів на обслуговування трьох перехоплюючих паркувальних майданчиків.
Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич.
Комісія розглянула заявки від компаній, які претендують на експлуатацію майбутніх паркінгів.
Йдеться про три локації з різними параметрами та потенційною кількістю місць.
вул. Городоцька — вул. Збиральна.
Залізничний район. Площа — 8 500 м², орієнтовно 340 паркомісць.
Претендент — ТОВ «Галсервіс-Комфорт».
вул. Б. Хмельницького, біля №291.
Личаківський та Шевченківський райони. Площа — 7 300 м², орієнтовно 380 паркомісць.
Претендент — ТОВ «Галсервіс-Комфорт».
вул. Т. Шевченка — вул. І. Величковського.
Шевченківський район. Площа — 21 000 м², орієнтовно 840 паркомісць.
Претендент — ТОВ «Індустріальний парк М10», проте з пропозицією змінити проєкт до 50 паркомісць.
Важливо: на цьому етапі ще не йдеться про будівництво.
Комісія лише визначила претендентів, далі розробка проєктів ляже на заявників.
Потрібні всі необхідні погодження в міській раді перед стартом робіт.
За сприятливого перебігу процедур реалізація одного проєкту може зайняти до року.
Суть перехоплюючих паркінгів — залишати авто на в’їзді до міста і йти далі громадським транспортом.
Один із механізмів стимулювання — видача безкоштовного абонемента на проїзд за користування паркінгом.
Тобто водієві вигідніше залишити машину на перехоплюючому паркінгу і їхати трамваєм або автобусом.
Якщо система запрацює за задумом, це справді може зменшити кількість авто в центрі Львова.
У результаті міський трафік має розвантажитися, а пересування по центру — стати швидшим.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua