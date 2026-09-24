У Львівській області 18-річний мотоцикліст зіткнувся з перешкодою, постраждали двоє людей

У Самбірському районі внаслідок ДТП постраждали водій мотоцикла та його пасажирка.

Аварія трапилася 23 вересня близько 14:15 у селі Яблунів. Про це інформують у поліції Львівщини.

За першою інформацією, 18-річний місцевий хлопець, керуючи мотоциклом Kovi, не зміг утримати транспортний засіб на дорозі. Він виїхав за межі проїжджої частини, врізався в перешкоду і перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждали водій та його 31-річна пасажирка, мешканка Самбірського району. Обох доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

«Поліція з’ясовує всі обставини події», — повідомили правоохоронці.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкції статті передбачають обмеження волі до трьох років та позбавлення права керувати транспортними засобами на той самий термін.