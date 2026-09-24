У Грушеві викрили масштабне ввезення контрабандної техніки Apple на суму понад два мільйони гривень

Водій автобуса Варшава – Херсон намагався перевезти через кордон понад 40 годинників, планшетів та телефонів Apple.

Сьогодні, 24 вересня, у пункті пропуску “Грушів – Будомєж” митники зупинили 52-річного водія рейсового автобуса Van Hool, який їхав з Польщі до України. Чоловік намагався провезти партію техніки Apple без належного декларування.

Водій подав декларацію, в якій зазначив лише особисті речі. Проте під час детального огляду митники спільно з прикордонниками виявили схованку з 41 одиницею техніки Apple. Серед вилученого були 5 планшетів iPad, 34 смартфони iPhone і 2 годинники Apple Watch Ultra, які він намагався незаконно переправити через кордон.

Орієнтовна вартість цієї техніки перевищує 2,4 мільйона гривень.

За фактом порушення співробітники митниці склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, що передбачає відповідальність за переміщення товарів через кордон із приховуванням від митного контролю.